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Yerel Balkondan komşularına ateş eden kadın iki kişiyi vurdu
Yerel

Balkondan komşularına ateş eden kadın iki kişiyi vurdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kadın, komşularını balkondan ateş ederek vurdu. Yaralanan karı-koca hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:00:00 -
Balkondan komşularına ateş eden kadın iki kişiyi vurdu

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.’ye (42) balkondan ateş etti.

Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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