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Yerel Balkonda otururken kafasına mermi düştü
Yerel

Balkonda otururken kafasına mermi düştü

Yeniakit Publisher
2024-09-15 15:22:00 -
Balkonda otururken kafasına mermi düştü

Ordu'da yaşayan Ali Duran Şeker evinin balkonunda otururken başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaralandı.

Yorgun mermi dehşetinin son adresi Ordu oldu. Saat 20.00 sıralarında Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi Tepekışla Sokakta meydana gelen olayda, evinin balkonunda oturan Ali Duran Şeker, başına isabet eden yorgun mermi ile yığıldı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şeker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Duran Şeker, buradaki müdahalesi sonrası ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ali Duran Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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