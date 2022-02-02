  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Balkanlardan kar yurda giriş yaptı: Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü
Gündem

Balkanlardan kar yurda giriş yaptı: Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarıların ardından Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı Edirne’nin Bulgaristan’a yakın olan civar köyleri beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 12:55:00 -
Balkanlardan kar yurda giriş yaptı: Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde gece saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda ve sınıra yakın olan Kalkansöğüt, Hamzabeyli köyleri beyaz örtüyle kaplandı. kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay