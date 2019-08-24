0553 313 94 23

Balkanlardaki Türk çocukları için Türkçe Öğreten Eğiticilerin Eğitimi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde başlatılan Balkanlardaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe Öğreten Eğiticilerin Eğitimi devam ediyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:21
Balkanlardaki Türk çocukları için Türkçe Öğreten Eğiticilerin Eğitimi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde başlatılan Balkanlardaki Türk çocuklarına yönelik Türkçe Öğreten Eğiticilerin Eğitimi devam ediyor.


Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’ndeki kursa; Yunanistan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve KKTC’den gelen 86 eğitimci katılıyor.Eğitimler, yurt dışında yaşayan Türkler ve akraba topluluklarına yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görevli öğretmen ve Türkçe eğiticilerinin; mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkçe öğretimi yapılan derslerdeki yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler konusunda mesleki yeterliklerinin artırılması ile yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla imzalanan protokol kapsamında düzenleniyor.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın tecrübelerinin, yurt dışındaki öğretmen ve Türkçe eğiticilerine katkı sağlamak amacıyla kullanılacağını belirten Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, "Yurt dışında çocuklarımızı eğiten öğretmenleri, Eskişehir’de ağırlayarak eğitime alıyoruz. Eğiticileri eğitenlerin de; oradaki Türk çocukları için, Türkçemizin geliştirilmesi noktasında katkı vereceklerine ve bu katkının yeni ve daha etkili öğretim yöntemleri ile hizmete gireceğine inanıyoruz" dedi.


Eğitim kapsamında; Türkçe öğretimine genel bakış, Türkçe öğretimi, yöntem ve teknikler konularında bilgi verilecek ve gezi gözlem etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:21
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Olgun Bilecik’te sahne aldı
    1. Ahmet Olgun Bilecik’te sahne aldı
    2. Antalya'ya tüm zamanların rekoru..
    3. (Özel) Osmanlı devletinin yıkılışını,..
    4. Esed'in danışmanından küstah tehdit!..
    5. AK Parti bölge toplantısı Nevşehir’de..
    6. Kick boksta söz sahibi Elazığ
    7. Milli binici Derin Demirsoy'dan..
    8. Alaşehir Şoförler Odası yeni hizmet..
    9. Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
    10. Yavru köpekler süt annelerine kavuştu
    11. Amazon’daki yangının ikinci haftasında..
    12. Kalkınma ve destekleme programında..
    13. Eyüpsultan’da para ve otomobil çalan..
    14. Canan Karatay uyardı! "1950'lerden..
    15. Büyükşehir’den spor etkinlikleri için..
    16. Akşehir’de Onur Günü kutlandı
    17. Küçük çocuğa babadan sokak ortasında..
    18. Orman yangınının meydana geldiği..
    19. SASTOP’tan, Başkan Işıksu’ya ziyaret
    20. Kadina şiddet görüntüleri çocuklarda..
    21. Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
    22. Gerze’ye plastik atık kutuları
    23. TDV yurtlarında öğrenci kabulüne..
    24. Pehlivan, "Şehrin önünün açılması için..
    25. Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde..
    26. Doğum yapan eşini bıçakladı
    27. Tunceli’de 22. Geleneksel Bal Festivali
    28. Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk..
    29. Dünya Aramileri Türkiye'nin..
    30. Yüksekova’da sivil aracın geçişi..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı