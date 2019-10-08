Balkanlar’da Erdoğan rüzgârı

Hacı Yakışıklı Belgrad

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki günlük Sırbistan resmi ziyareti sıcak görüntülere ve önemli anlaşmalara sahne oldu. Erdoğan’ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı’nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. Daha sonra Sırbistan Sarayı’na geçen Erdoğan, burada da Sırp mevkidaşı tarafından görkemli bir askeri törenle karşılandı. Erdoğan ve Vucic, saraydaki baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına başkanlık etti. Burada konuşan Başkan Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tesisinin 140’ıncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Türkiye-Sırbistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu ilişkilerin artışı gerçekten göz kamaştırıyor” dedi.

FETÖ temizlendi maarif geldi

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ilk söz alan Erdoğan, “Bugün ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi bir adım daha atıyoruz. Sırbistan tarafı ülkemizin Yeni Pazar’a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi. Bugün burada 9 anlaşma imzalandı. İş birliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. 6 fabrika açılacak, 1 fabrikanın da temeli atılacak. Ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolara yükseldi. Bu çalışmalar 5 milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır. Eğitim alanında da iş birliğimizi geliştiriyoruz. Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan’da okul açma çalışmalarına başlamıştır. Bu yaz ilk defa Türk polisi Sırbistan sınır kapılarında görev yaptılar. FETÖ ile mücadelede verdiği destekten dolayı Vucic’e teşekkür ederim.”

Vucic: Erdoğan’ı herkes seviyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de şunları söyledi: “Sayın Erdoğan’ı Yenipazar’da öyle sıcak karşılandı ki. Oradaki Sırplar, Boşnaklar çok sıcak karşılandı. Sırplar da kendisini kucakladı. O zaman gerçekten bütün halkın desteğini almıştık. İnsanlar çatışma değil huzur içinde yaşamak istiyorlar. Kendileri ve çocukları için istiyorlar. Bundan başka da bir yol yok. İki üç gün sadece benimle yapacağı görüşmelerden çok daha önemli işleri olacaktır sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın. Bu yüzden kendisine müteşekkiriz.

Erdoğan dışında kimse gelmedi

Kosova’da da herkes kendi menfaatleri doğrultusunda hareket edecektir. Benim derdim kahramanlık değil. O insanları kim besleyecek kim ekmek verecek? Hangi Batılı firmayı buraya getirebilirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan geldi, başka kimi getirebilirdik? İnsanlarımıza burada yardım elini kim uzatabilirdi? Bunları kolay mı sanıyorsunuz? Konuşmak kolay...”

“Bir gece ansızın gelebiliriz” dedik

Öte yandan, Sırbistan’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulunan ve soruları cevaplayan Başkan Erdoğan, Beyaz Saray’dan yapılan güvenli bölge açıklamasına ilişkin şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili olarak, akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan’ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. Şimdi dün akşamki görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz.”

Kasım’da Washington’dayım

Trump ile gelecek ay yapılması planlanan görüşme sorulan Erdoğan, şunları söyledi: “Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz ve bu ziyaret Washington’da olacak. Bu ziyarette ikili olarak, heyetlerarası bu görüşmeyi yapmak suretiyle, tabii ki yüz yüze olması işin derinliğini Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler, bunları ele alma fırsatını bize vermiş olacak. Tabii ki ikili ilişkilerimizin en önemli başlıklarından bir tanesi de F-35. Bu ve Patriotlar da ele alınacak.”