Balkanlar’a barış ve kardeşlik yolu

Hacı Yakışıklı Belgrad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’da Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Daha sonra toplu açılış ve temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

“Kararlı bir şekilde devam edecek”

Sırbistan-Türkiye ilişkilerine yönelik gerçekleştirdikleri verimli toplantılardan sonra Üçlü Zirve’nin de verimli bir şekilde geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve bir sonraki zirvenin mayıs ayında Bosna Hersek’te diğerinin de Türkiye’de yapılacağını ifade eden Erdoğan, “Bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok verimli gelişmelere vesile olacaktır. Zirvenin en önemli yanı özellikle bölgede Bosna Hersek’in hükümet sorunun süratle artık halledilmesi. Bir yıl geçti artık, çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede bir defa verimli bir geleceği yakalamak da mümkün değil. Bunu başarmak lazım” diye konuştu.

“Otoyol kalkınmaya vesile olacak”

Belgrad-Saraybosna otoyolunun bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi verimli hale getireceğini ve bölge ülkelerinden göçü engelleyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Burası bir çekim alanı haline gelecek ve burada yaşayan insanlar artık kendi topraklarını terk etmek zorunda kalmayacak. Ulaşım noktasında, otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan-Bosna Hersek arasında çok çok önemli gelişmelere, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var; yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Sarajevo arasında bu otoyolun yapılmış olması, yapılacak olması bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek, buralardan göçü de engelleyecektir. Tam aksine bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek ve çekim alanı haline gelmesi de buralarda yaşayan insanların artık kendi topraklarını terk etmesi de mümkün olmayacaktır” dedi.

“Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli projeleri tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün ülkelerimiz arasında tarihi bir ana hep beraber şahitlik ediyoruz. Hepsi birbirinden önemli 12 projemizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. 2018 yılının başında Belgrad, Saraybosna otoyol projesinin önünü açan görüşmeyi değerli dostum Vucic ve dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi sayın İzzetbegoviç ile İstanbul’da gerçekleştirmiştik. Bu görüşmenin hemen arkasında Balkanlar’ın barış projesini süretle hayata geçirmek için yoğun bir çaba harcadık. Değerli dostum Vucic’e, değerli dostum Komsiç’e ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin değerli üyelerine bu projeye destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Sava nehri üzerinde yer alacak ve bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyor, sembolik bir değer yüklüyoruz. Projenin en kısa zamanda ve layıkıyla harekete geçirmesi konusunda Taşyapı firmamızdan bekletimiz büyüktür. İnanıyorum ki bu Türk firması, belirlenen zamandan daha kısa bir zamanda bu projeyi tamamlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Geleceği hep beraber inşa edeceğiz”

“Tarihi ve kültürel mirasımız ortak mirasımızdır” diyen Erdoğan, “Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Geçmişten aldığımız ilham, güç ve cesaretle geleceğimizi de hep beraber inşa edeceğiz. Bunun son örneği TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Tuna Nehri incilerinden Ram kalesidir. Kültürel mirasımızın bu şahane örneğinin bölgenin turizm potansiyeline katkıda bulunacağına inanıyorum. Bugün ayrıca Yeni Pazar-Tutin yolunun temel atma törenini gerçekleştiricez. Sancak bölgesinin diğer bölgeler ulaşımını kolaylaştıracak ekonomik ve ticari dinamizmi arttıracak bu projeye destek veren herkese teşekkür ederim. Tutin’in değerli belediye başkanı 2017 yılında ki ziyaretinden kısa bir süre sonra geçirdiği trafik kazasında hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bu vesileyle kendisini burada şükranlarla anıyor. Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.TİKA tarafından inşası ve donanımı gerçekleştirilen Yeni Pazar Yüksek Mahkemesi Adalet Akademisi şubesi ile yine TİKA tarafından restorasyonu tamamlanan Valide Sultan Camii’nin açılışını bugün yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her alanda işbirliğimizi geliştirmeliyiz”

Önümüzdeki dönemde yeni projeler geliştireceklerini söyleyen Erdoğan, “Değerli dostlar Türkiye, Sırbistan’ın genelinde ki yatırımlarını artırmaya devam edecektir. Birçok fabrikanın açılışını yapıyoruz. Ayrıca Feka Otomotiv fabrikasının da temel atma törenini bugün gerçekleştiriyoruz.

Tüm bu yatırımlarımızın bölgeye ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı. Çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimizi görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz.

Her alanda işbirliğimizi geliştirmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde ortak gururumuz olan bu projelere yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum. Diğer tüm değerli dostlarımla bölgenin barışını beraber tesis et” dedi.

Vucic: Sırbistan için çok önemli bir gün

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Birbirimizi nasıl yok edeceğimizin düşünü kurmak yerine, gelecekte nasıl bir arada yaşayacağımızın düşünü kurmalıyız” ifadelerini kullandı. Toplantıda Belgrad-Saraybosna Otoyol Projesi’nin yanı sıra ulaşım alanında farklı projeleri de masaya yatırdıklarını kaydeden Vucic, otoyol projesinin Sırbistan sınırlarında kalan Sremska Raça-Kuzmin kısmının inşası için her şeyin hazır olduğunu belirterek, otoyolun temellerinin atılacağını ve bugünün Sırbistan için çok önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic de özellikle Bosna Hersek kısmının coğrafi nedenlerden dolayı zorlu olduğunu kaydederek, “Bunlar zorlu ama insanlar için çok faydalı projeler” dedi.

Boşnak üye Dzaferovic de görüşmenin son derece önemli olduğunun altını çizerek, “Türkiye, tüm bölgede bir istikrar faktörüdür. Türkiye’nin tüm Balkan ülkeleri ile son derece iyi ilişkileri bulunuyor. Dolayısıyla bölge istikrarına önemli katkıda bulunabilir” diye konuştu.