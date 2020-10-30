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Spor Balkan Yaş Grupları Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlenecek
Spor

Balkan Yaş Grupları Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:44:21 -
Balkan Yaş Grupları Satranç Şampiyonası çevrim içi düzenlenecek

ANKARA (AA) - Balkan Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Sırbistan, Slovenya, Romanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan 188 genç oyuncunun katılacağı şampiyona 5 ayrı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’den 19 oyuncunun yarışacağı organizasyonda, 7 tur İsviçre sisteminde oynanacak oyunların ardından bireysel ve takım olarak en iyi puana ulaşanlar belirlenecek.


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