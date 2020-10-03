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Spor Balıkesirspor'da transfer yasağı sorunu çözülüyor
Spor

Balıkesirspor'da transfer yasağı sorunu çözülüyor

Kulüp Başkanı Ümit Arslan: - "Resmi süreç pazartesi işleyecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 18:45:37 -
Balıkesirspor'da transfer yasağı sorunu çözülüyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transfer yasağı konusunda sona yaklaştı.

26 dosyadaki borçlu oyuncular ile anlaşarak muvafakatnamelerini alan kırmızı-beyazlı yönetim, pazartesi günü son oyuncuların evraklarını da federasyona vererek transfer tahtasını açtıracak.

Balıkesirspor'da transfer tahtasını açtırmak için imzası eksik son 3 oyuncu ile anlaşmak için yönetim kurulu üyelerinin bazılarıyla Adana'ya giden Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan, söz konusu 3 oyuncu ile anlaşarak transfer tahtasındaki 26 oyuncudan muvafakatname aldı.

Arslan, yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" diyerek yaptığı paylaşımla transfer tahtasını çözdüklerini duyurdu.

Arslan, AA muhabirine, aylardır yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Transfer tahtasındaki tüm oyuncularla anlaştıklarını belirten Arslan, "Hepsine yüzde 10 ödeme koşuluyla anlaşmaya vardık. Bu süreçte bana destek veren yönetimime teşekkür ediyorum. Bu işi kendi yeteneğimizle çözdük. Resmi süreç pazartesi işleyecek. Bu nedenle pazartesi konuyla ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Ayrıca yeni transferlerimizi pazartesi tanıtacağız. Balıkesir'e ve Balıkesirspor camiamıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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