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Spor Balıkesirspor transfer tahtası çalışmalarında sona yaklaştı
Spor

Balıkesirspor transfer tahtası çalışmalarında sona yaklaştı

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan: "Yönetim kurulundaki arkadaşlarım da oyuncularla görüşüyor. Anlaşmaya varamadığımız 6-7 dosya kaldı. Onlarla da anlaşarak transfer tahtasını açtırmayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:22:07 -
Balıkesirspor transfer tahtası çalışmalarında sona yaklaştı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarını söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak göreve geldikleri ilk günden beri transfer tahtasını açtırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Balıkesirspor'un sıkıntılarına çözüm bulmak için yoğun mesai harcadıklarını ve birçok büyük sorunun üstesinden gelmeyi başardıklarını belirten Arslan, güzel günlerin kendilerini beklediğini ifade etti.

Yoğun bir hafta geçireceklerini ve birçok oyuncu ile birebir görüşme yaptığını aktaran Arslan, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarım da oyuncularla görüşüyor. Anlaşmaya varamadığımız 6-7 dosya kaldı. Onlarla da anlaşarak transfer tahtasını açtırmayı hedefliyoruz. Transfer tahtası açıldığında yapmayı düşündüğümüz takviyelerle takımımız daha iyi olacak." diye konuştu.

Arslan, kulübün önündeki en büyük engellerden birinin transfer yapamamaları olduğuna dikkati çekerek, "Tahtanın açılması adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bununla ilgili geniş açıklamayı da önümüzdeki günlerde yapacağım. Kolay bir süreç değil. Çabalarımızın hepsi Balıkesirspor için. Balıkesirspor'un başarısı için ne yapmamız gerekirse yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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