Balıkesir’deki skandalı onlar da kınadı!

CHP'li ilçe belediyesinin himayesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi tarafından organize edilen gösteriye ilişkin yazılı açıklamada bulunan TESSEP Dönem Başkanı Bildane Kurtaran, çirkin ve rezil gösteriyi şiddetle kınadıklarını ifade etti.

"Bu gösteri Allah'ın emrine ve Müslümanların kutsallarına apaçık bir hakarettir"

Kurtaran, "Balıkesir ve Edremit'in Yunan işgalinden kurtuluşuyla hiçbir alakası olmayan, bilakis Yunan zihniyetine hizmet edebilecek bu sunumla, yüce Allah'ın tesettür emrine, Müslüman toplumun kutsallarına ve değerlerine apaçık hakaret edilmiştir. Tesettürlü, çarşaflı Müslüman kadın modeli aşağılanmış, onun yerine tesettürü çıkarılan kadın modeli yüceltilmiş ve sözde bu şekilde özgür olunabileceği algısı oluşturulmak istenmiştir. Böylece yıllarca zihinlere kodlanan bu algı oyunu yine yeniden hortlamıştır.

Söz konusu programı düzenleyenlerin tesettürü kölelik, soyunmayı ise özgürlük olarak gördüklerini belirten Kurtaran, bu çirkin tiyatroyu yazan ve oynayanların tarihten habersiz olduklarını söyledi.

"Söz konusu Tiyatro ile işgalci Yunanların yapamadıkları onlar adına yapılmıştır"

Kurtaran, "Balıkesir Yunan işgalinden kurtarılırken, o dönemin kahramanları, kaçamayan son Yunancıları toplayıp, soyup ters bir şekilde eşeklere bindirip üzerlerine, 'Ben bir vatan hainiyim, bu cezaya layıkım' yazarak çarşıda dolaştırmışlardır. Bugün kalkıp o günlerin çarşısı hükmündeki kalabalık bir meydanda, Müslümanların kırmızıçizgisi olan Müslüman kadın modelini, figüran bir kızı çarşafa, tesettüre bürüyüp, zincirleyip ve sonra da tesettürünü kaldırarak sözde kurtarmak ne demek! Bu olsa olsa işgalci Yunan zihniyetinin o gün yapamadığını bugün onlar adına yapmaktır. Sergilenen bu rezil tiyatroyla bir kurtuluş sevinci değil, adeta işgal güçlerinin ve destekçilerinin o günlerden kalan intikamı alınmak istenmektedir." diye konuştu.

"Müslüman kadınlar kıyamete kadar hicaplarını izzetle ve şerefle taşıyacaklardır"

"O dönem Yunan işgaline karşı direnen kadınlar hür iradeleriyle nasıl örtünüyorlardı? Yunan zihniyeti eğer hâkim olsaydı Müslüman kadınları nasıl giydirirdi?" sorularıyla açıklamasına devam eden Kurtaran, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Tarihe hakkaniyetle bakılsa ve sadece bu soru bile cevaplansa böylesine rezil bir gösteriyle hangi zihniyete hizmet edildiği anlaşılacaktır. Son zamanlarda Müslüman kadın modeline ve İslam'ın şiarlarından olan Tesettüre, hicaba, çarşafa karşı şer güçleri yeni bir cephe açmışlardır. Bir yerlerden düğmeye basılıyor ve şer güçlerinin uşakları, siyasi uzantıları dört koldan Müslüman kadına ve tesettürüne karşı necis saldırılarını türlü kılıflarla gizleyip türlü algı oyunlarla sergiliyorlar. Bu şer güçleri bilsin ki, hicabımız izzetimizdir asla çiğnetmeyiz! Hicabımıza uzanan eller ve diller kuruyacaktır. Kıyamete kadar Müslüman kadınlar hicaplarını izzetle ve teslimiyetle taşıyacaklardır. Bu ve benzeri kirli oyunlara karşı daima teyakkuzda olacaklardır. Kuklaları ve kuklacıları ifşa etmekten ve toplumu uyarmaktan, uyandırmaktan da asla geri kalmayacaklardır."





