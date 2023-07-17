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Yerel Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Yerel

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 22:06:00 -
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir ve Kütahya illeri arasındaki bölgede çıkan orman yangını kontrol altında alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kütahya'nın Simav ilçesi arasındaki bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 76 personel, 13 arazöz, 1 helikopter ve 5 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, yaklaşık 1 saatlik mücadele sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'nın Alayaka bölgesi dediğimiz bu alanda çıkan yangına Simav, Bigadiç, Sındırgı ekipleri müdahale etti. Yangın kısa süre önce kontrol altına alındı. Helikopter ile de soğutma çalışmaları başladı" dedi.


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