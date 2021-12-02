  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Balıkesir'de yunusu tüfekle vurdular!
Yerel

Balıkesir'de yunusu tüfekle vurdular!

Balıkesir'de tüfekle öldürülmüş bir yunus karaya vurdu. İncelmelerin ardından yunus toprağa gömüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:36:00 -
Balıkesir'de yunusu tüfekle vurdular!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tüfekle öldürülmüş bir yunus karaya vurdu. Düzler Mahallesi sahilinde karaya vurmuş yunus balığını gören vatandaşlar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Konunun sahil güvenlik tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bildirilmesi üzerine Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarda yunusun tüfekle vurulduğu tespit edildi.

İncelmelerin ardından yunus toprağa gömüldü. (İHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

selim

insanin yapacagi bir is degil , dolayisi ile bir belhumadalin isi bu !!!
  • Yanıtla
İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'
Ekonomi

İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'

Merkez Bankası'nın Kasım ayında 100 baz puanlık indiriminin ardından "istifa ve görevden alma" bekliyorum diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı..
Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak
Ekonomi

Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak

Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar doları bulurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat "Bu yatı..
Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!
Kadın - Aile

Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!

Metebolizmayı iyileştiren cevizin düzenli tüketildiği sürece birçok faydası olduğu biliniyor. Peki vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay