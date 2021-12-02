Balıkesir'de yunusu tüfekle vurdular!
Balıkesir'de tüfekle öldürülmüş bir yunus karaya vurdu. İncelmelerin ardından yunus toprağa gömüldü.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde tüfekle öldürülmüş bir yunus karaya vurdu. Düzler Mahallesi sahilinde karaya vurmuş yunus balığını gören vatandaşlar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
Konunun sahil güvenlik tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bildirilmesi üzerine Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmalarda yunusun tüfekle vurulduğu tespit edildi.
İncelmelerin ardından yunus toprağa gömüldü. (İHA)