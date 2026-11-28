Balıkesir’de yarın deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesinde yarın gerçekleştirilecek bütün deniz ulaşımı seferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Marmara Adalar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Güney Marmara Adalar hattındaki Erdek-Paşalimanı-Avşa-Ekinlik-Marmara ile Bandırma-Saraylar hatlarında planlanan tüm seferler gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca Tekirdağ-Marmara-Avşa-Erdek ve Tekirdağ-Saraylar-Erdek hatlarındaki planlı tüm seferlerin de iptal edildiği bildirildi.