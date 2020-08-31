Balıkesir'de "vira bismillah" diyecek balıkçılar palamut bolluğundan umutlu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçesindeki balıkçılar, av yasağının yarın sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgelerinde gırgır ve trol olarak yaklaşık 300 balıkçı teknesinin bulunduğunu söyledi.

Balıkçılık ve avcılık bakımından zengin bir bölgede bulunduklarını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Teknelerimiz Hopa'dan İskenderun'a kadar bütün sahillere gitmektedir. Teknelerimiz milletimize ucuz ve sağlıklı balık yedirmek için tüm denizlerimizde hamsi, palamut, istavrit, orkinos balığı avlamaya gidiyorlar. 4,5 aylık av yasağının sonuna geldik. Yarın sezonumuz başlıyor. Tüm balıkçılarımıza kazasız belasız güzel bir av sezonu diliyorum. Denizdeki durum umutlarımızı artırıyor. Palamut bol miktarda çıkacağa benziyor. Vatandaşlar ucuz balık yiyecek. Her zaman beklediğimiz gibi sardalya, istavrit, lüfer, palamut gibi balıklar inşallah tezgahlarımızı süsleyecek."

Işık, ağlarının ve teknelerini bakımını yaptıklarını belirterek, yeni yaptırılan teknelerini de denize indirdiklerini bildirdi.

Balık hali esnaflarından Haşim Özyıldırım da Marmara Denizi'nde palamudun bol miktarda çıkacağını umut ettiklerini dile getirerek, "Şu anda palamut küçük. Hamsinin bol olmasıyla büyüyecekler. İnşallah ilerleyen günlerde bizim de tezgahlarımızı süsleyecekler." ifadelerini kullandı.