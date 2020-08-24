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Aktüel Balıkesir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti
Aktüel

Balıkesir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-08-24 20:37:48 -
Balıkesir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Karaoğlanlar Mahallesi'nde domuzları kovalamak için arazisinin bulunduğu bölgeye giden Nedim Kaya (44), burada komşusu Ramazan Eklioğlu'na (44) ait koyunların kendi tarlasında olduğunu gördü.

İki komşu arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eklioğlu, yanında bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Kaya'ya ateş ederek bölgeden uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, aynı mahalledeki bir ağılda Eklioğlu'nun cansız bedenini buldu.

İnceleme sonucu Eklioğlu'nun aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi.

Kaya ve Eklioğlu'nun cesetleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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