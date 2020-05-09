  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir’de sessiz hafta sonu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Balıkesir’de cadde ve sokaklar boşalarak sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:19:55 -
Balıkesir’de sessiz hafta sonu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Balıkesir’de cadde ve sokaklar boşalarak sessizliğe büründü.


Korona virüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sonrasında Balıkesir sokakları sessizliğe büründü. Görevliler haricinde sokak ve caddelerde kimse bulunmazken acil durumlar dışında vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor. Şehrin ana arterleri, ara yolları ve kavşaklarında emniyet ekipleri trafiğe çıkan araçları durdurarak kimlik ve izin belgelerini kontrol ettikten sonra araçların yeniden trafiğe dönmelerine müsaade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı