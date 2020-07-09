Balıkesir'de sera kuran üretici jeotermal suyla muz yetiştiriyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Hisaralan Kaplıcaları mevkisinde muz yetiştirilmeye başlandı.

Ziraat Mühendisi Ömer Çapraz, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 98 derece sıcaklığa sahip termal kaynağın yakınında sera kurdu.

Çapraz, jeotermal su ile suladığı seradaki muzlarından ilk ürünleri aldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, tesisi gezerek Çapraz'ı tebrik etti.

Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sındırgı'da muz yetiştirilmesinin eskiden mümkün olmadığını ancak bu durumun değiştiğini söyledi.

Ömer Çapraz ise yaptığı işten gurur duyduğunu dile getirdi.

Antalya'dan 5 fide getirdiğini anlatan Çapraz, "Bu fideleri her seramıza birer ikişer diktik ve 13 ay bekledik. Sonra muz ağacından meyvemizi aldık." dedi.

Çapraz, muz üretimiyle bölgedeki girişimcilere de yardımcı olmayı amaçladığını belirterek, "Biz bunu gösteriyoruz, insanlar buna yatırım yaparlarsa para kazanırlar. Sındırgı ve memleketimin çok daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.



