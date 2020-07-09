  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Balıkesir'de sera kuran üretici jeotermal suyla muz yetiştiriyor

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:58:08 -
Balıkesir'de sera kuran üretici jeotermal suyla muz yetiştiriyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Hisaralan Kaplıcaları mevkisinde muz yetiştirilmeye başlandı.

Ziraat Mühendisi Ömer Çapraz, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 98 derece sıcaklığa sahip termal kaynağın yakınında sera kurdu.

Çapraz, jeotermal su ile suladığı seradaki muzlarından ilk ürünleri aldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, tesisi gezerek Çapraz'ı tebrik etti.

Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sındırgı'da muz yetiştirilmesinin eskiden mümkün olmadığını ancak bu durumun değiştiğini söyledi.

Ömer Çapraz ise yaptığı işten gurur duyduğunu dile getirdi.

Antalya'dan 5 fide getirdiğini anlatan Çapraz, "Bu fideleri her seramıza birer ikişer diktik ve 13 ay bekledik. Sonra muz ağacından meyvemizi aldık." dedi.

Çapraz, muz üretimiyle bölgedeki girişimcilere de yardımcı olmayı amaçladığını belirterek, "Biz bunu gösteriyoruz, insanlar buna yatırım yaparlarsa para kazanırlar. Sındırgı ve memleketimin çok daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı