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Aktüel Balıkesir'de sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı
Aktüel

Balıkesir'de sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı

Edremit ilçesindeki bir camide güvenlik kamerasınca görüntülenen olayın faili, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:15:41 -
Balıkesir'de sabah namazı sırasında camiden bağış paraları çalındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir camiden bağış paralarını çalan şüpheli yakalandı.

Altınoluk Merkez Camisinde sabah namaz kılınırken içeri giren kişi, bağış sandığındaki yaklaşık 2 bin lirayı alarak uzaklaştı.

Namazın ardından sandığı kontrol eden müezzin, paraların yerinde olmadığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, failin eşkalini belirledi.

Caminin bulunduğu Altınoluk Mahallesi'nde gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, camiye girip ayakkabılarını çıkardıktan sonra etrafı kolaçan eden E.K'nin, dolapları kurcalayarak paraları çalıp uzaklaştığı görülüyor.

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