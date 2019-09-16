Balıkesir’de polis, sürücülere alkol denetimi yaptı Balıkesir’de trafik ekipleri il genelinde sürücülere alkol denetimi yaptı.

Balıkesir’de trafik ekipleri il genelinde sürücülere alkol denetimi yaptı. Alkollü araç kullanan 26 sürücünün belgesine el koyulurken, sürücülere 88 bin 322 lira ceza kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araçlar üzerinde uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlük veya Amirliklerinin sorumluluk sahalarında yapılan alkol denetiminde 2 bin 57 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 147 sürücüye 88 bin 322 lira ceza yazıldı. Uygulamada 66 araç trafikten men edilirken, toplam 26 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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