Balıkesir’de polis gece-gündüz torbacı avında Balıkesir polisi sokakta uyuşturucu satanlara göz açtırmıyor.

Balıkesir polisi sokakta uyuşturucu satanlara göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan rutin kontroller esnasında yakalanan Y. E. Y. ile S. Y. isimli şüphelilerden 43 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1,80 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahısların uyuşturucu maddeleri D. A.’dan temin ettiklerini beyan etmeleri üzerine şahsın ikametinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A. adli makamlara sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.