  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir’de polis 5 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

2020-04-29 10:32:48 -
Balıkesir’de polis 5 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 5 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir merkezde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 3 adet fişek, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 6 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı