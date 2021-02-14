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Eğitim Balıkesir’de okullar tatil mi? Balıkesir’de yarın yüz yüze eğitim tatil mi?
Eğitim

Balıkesir’de okullar tatil mi? Balıkesir’de yarın yüz yüze eğitim tatil mi?

Balıkesir’de yarın yüz yüze eğitim var mı? Balkanlardan ülkemize giriş yapan soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kar yağışlarını en çok hisseden illerimizden bir tanesi de Balıkesir. Balıkesir’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarındaki öğrenciler de Balıkesir’de yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Balıkesir’de yarın okullar tatil mi? Balıkesir Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? Balıkesir’de yarın yüz yüze eğitim tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 18:37:00 - 2021-02-14 18:38:48
Balıkesir’de okullar tatil mi? Balıkesir’de yarın yüz yüze eğitim tatil mi?

Balıkesir’de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle "Yarın okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. Yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci yarın ders başı yapıyor. Kabine toplantısında Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda köy okulları yüz yüze eğitime başlıyor. 1 Mart’tan sonra ise ilkokullar ile birlikte 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak. Balkanlardan ülkemize giren soğuk hava akışı en çok da Trakya Bölgesinde ve Marmara Bölgesinde hissedilmeye başlandı. Yoğun kar yağışı etkili olmaya başlarken 15 Şubat'ta tatil var mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki yarın Balıkesir’de okullar tatil mi? 

Balıkesir’de yarın yüz yüze eğitim var mı?

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu. Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi. Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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