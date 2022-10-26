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Gündem Balıkesir'de korkutan deprem!
Gündem

Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 14:20:00 -
Balıkesir'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AA muhabirine, ilk gelen bilgilere göre depremin ardından ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Avcu, belediye ile diğer kurum ve kuruluşlara bağlı ekiplerin sahadaki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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