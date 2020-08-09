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Aktüel

Balıkesir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:32:33 -
Balıkesir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cunda Adası'nda yalnız yaşayan 75 yaşındaki Hatice Bulur'u telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, "tüm bilgileriniz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elinde ve örgüt bankadaki paranıza el koyacak" diyerek para talep etti.

Durumdan şüphelenen Bulur, telefonu kapatmadan komşusunun da yardımıyla Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçti. Polislerin bilgisi dahilinde bankadan parasını çeken Bulur, şüphelilerin evinin önüne gelmesini sağladı.

Bu sırada polis, Bulur'dan parayı almak isteyen 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H.P (44), O.G (20), B.E (37), nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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