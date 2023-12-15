  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri Balıkesir'de Kasım ayında 2 bin 211 konut satıldı
Konut Projeleri

Balıkesir'de Kasım ayında 2 bin 211 konut satıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 12:38:00 -
Balıkesir'de Kasım ayında 2 bin 211 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Balıkesir’de kasım ayında 2 bin 221 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında yüzde 8,7 azalarak, 93 bin 514 konut satışı yapıldı" denildi.

Türkiye genelinde Kasım ayında 93 bin 514 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir’de Kasım ayında 2 bin 211 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu."

Araç ve ev sahipleri dikkat! Ek MTV ve emlak vergisi ödemelerinde son günler yaklaşıyor: Ödemeyene büyük ceza var!
Araç ve ev sahipleri dikkat! Ek MTV ve emlak vergisi ödemelerinde son günler yaklaşıyor: Ödemeyene büyük ceza var!

Otomotiv

Araç ve ev sahipleri dikkat! Ek MTV ve emlak vergisi ödemelerinde son günler yaklaşıyor: Ödemeyene büyük ceza var!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli Emlak o ilde 5 bin TL'ye sudan UCUZ arsa satıyor
Milli Emlak o ilde 5 bin TL'ye sudan UCUZ arsa satıyor

Konut Projeleri

Milli Emlak o ilde 5 bin TL'ye sudan UCUZ arsa satıyor

Milli Emlak'tan görülmemiş arsa fırsatı! 13 bin liraya tapu sahibi olabilirsiniz
Milli Emlak'tan görülmemiş arsa fırsatı! 13 bin liraya tapu sahibi olabilirsiniz

Gündem

Milli Emlak'tan görülmemiş arsa fırsatı! 13 bin liraya tapu sahibi olabilirsiniz

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı: Kiralarda düşüş var!
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı: Kiralarda düşüş var!

Ekonomi

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı: Kiralarda düşüş var!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23