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Balıkesir'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:18:17 -
Balıkesir'de karantina süresi dolan 167 kişi evlerine uğurlandı

ALIKESİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek, Balıkesir'de karantina süreçlerini tamamlayan 167 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı.

Balıkesir Üniversitesi'ndeki Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 167 kişinin 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle evlerine gönderildi. Sabah saatlerinde sosyal mesafe kuralına göre tek tek otobüslere alınan vatandaşlara Balıkesir hatırası olarak fidan hediye edildi.

Bazı vatandaşlar, "Beklemediğimiz kadar güzellikler gördük, gösterilen ilgi, hizmet ve samimiyet için teşekkür ederiz, Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yurtta kalan son kafilenin de memleketlerine uğurlandığını belirterek, "Buradan ayrılan vatandaşlarımızdan bizim ricamız ve önerimiz, gittiklerinde evlerinde de bu 14 günlük süreci devam ettirmeleri. Hizmetlerimizde aile sıcaklığını hissettirmeyi ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı amaçladık. İnşallah memnun ayrılmışlardır." ifadelerini kullandı.

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