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Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker kurtarılamadı

43. Mühimmat Bölük Komutanlığında vatani görevini yapan Ulaştırma Er Oğuzhan Erdoğan'ın, kalp krizi sonucu şehit olduğu bildirildi.

11 Ekim 2019 Cuma 10:32
Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker kurtarılamadı

Balıkesir'de vatani görevini sürdüren 20 yaşındakiUlaştırma Er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit oldu. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında görev yapan Erdoğan, dün akşam saat 23.00 sularında kalpkrizi geçirdi. 

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Şehit Oğuzhan Erdoğan'ın cenazesi, İstanbul'a gönderilecek.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:32
  1. 43. Mühimmat Bölük Komutanlığı
  2. Balıkesir
  3. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
  4. İstanbul

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