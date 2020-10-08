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Aktüel Balıkesir'de İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförü ödüllendirildi
Aktüel

Balıkesir'de İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförü ödüllendirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:46:09 -
Balıkesir'de İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförü ödüllendirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde okunan İstiklal Marşı esnasında, otobüsü durdurarak saygı duruşunda bulunan belediye otobüsü şoförü ödüllendirildi.

9 Eylül'de, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada sefer yapan Balıkesir Toplu Taşıma AŞ'de görevli şoför Mehmet Çakır, İstiklal Marşı'nı duyunca otobüsü durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Çakır'ın bu davranışı, vatandaşlar tarafından büyük takdir toplarken, durumu fark eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Çakır'ı makamına davet ederek takdir etti ve ödüllendirdi.

Yılmaz, ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle maske ve tedbir kurallarını düzenli bir şekilde uygulayarak özverili bir şekilde çalışan Erdek şehir içi otobüs sürücüsü Mücahit Saçıl, Merkez 50 H hat şoförü Cem Erdem ile Balıkesir Toplu Taşıma Halkla İlişkiler Personeli Ramazan Orhan'ı da takdir ederek ödül verdi.

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