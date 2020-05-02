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Balıkesir’de Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi ve Balıkesir’de bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:29:48 -
Balıkesir’de Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi ve Balıkesir’de bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Başlama-Bitiş Zamanı 03.05.2020 01:00-03.05.2020 23:59" açıklaması yapıldı.

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