  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çeyrek altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar yükseldi?

Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Filistin'e Kovid-19 yardımı için BAE firması Etihad İsrail'e ilk kez sefer düzenledi

Sudan ABD mahkemesinin tazminat kararını temyize götürecek

İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor
için kalan
Aktüel

Balıkesir’de dağda otlayan büyükbaş hayvanları vurarak kasaba satmak isteyen 3 kişi yakalandı

Burhaniye ilçesinde, otlaması için Madra dağı eteklerinde araziye bırakılan büyükbaş hayvanı av tüfeğiyle öldüren 3 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:06:40 -
Balıkesir’de dağda otlayan büyükbaş hayvanları vurarak kasaba satmak isteyen 3 kişi yakalandı

Burhaniye ilçesinde, otlaması için Madra dağı eteklerinde araziye bırakılan büyükbaş hayvanı av tüfeğiyle öldüren 3 kişi yakalandı. Kırsal Karadere Mahallesinin Madra dağı eteklerindeki yaylalarda vatandaşların bıraktığı büyükbaş hayvanların av tüfeğiyle avlanıp kasaplara satılacağı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçerek 3 kişiyi takibe aldı.


Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda önceki akşam saat 21.00 sırasında A.Ç, İ.D ve M.Ö, av tüfeğiyle vurdukları bir büyükbaş hayvanı parçaladıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin öldürdükleri hayvanın etini kasaba satmak istedikleri belirtildi. Yapılan araştırmada vurulan hayvanın Karadere mahallesinden İ.M’ye ait olduğu öğrenilirken, olayda kullanılan bir av tüfeği, bir traktör ve 3 motosiklet, ormanlık alanda ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı