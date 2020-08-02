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Aktüel

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:14:57 -
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Gökçeören ve Kürse mahalleleri yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler gönderildi.

Ekiplerin 2 müdahale aracı, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Bölgede 2 dekar alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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