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Yerel Balıkesir'de ATV sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti
Yerel

Balıkesir'de ATV sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-09-08 07:02:00 -
Balıkesir'de ATV sürücüsü feci kazada hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

M.Ç. (37) idaresindeki 10 AJP 242 plakalı ATV, 600 Evler Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Y.E.S'nin (26) kullandığı 10 PM 661 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kazada ağır yaralanan ATV sürücüsü M.Ç. olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

M.Ç, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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