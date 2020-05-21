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Balıkesir’de aranan 25 şahıs yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:15:06 -
Balıkesir’de aranan 25 şahıs yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında; il genelinde yaptıkları operasyonlarda 8 bin 299 kişi sorgularken, 4’ü Ayvalık, 3’ü Burhaniye, 1’i Dursunbey, 8’i Edremit, 1’i Erdek, 1’i Gömeç, 2’si Gönen, 4’ü Karesi ve 1’i Manyas ilçesinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 25 şahsı yakaladı.

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