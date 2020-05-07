Balıkesir’de aracın çarptığı yavru köpeğe veteriner hekim sahip çıktı

Burhaniye ilçesinde, bir otomobilin çarptığı yavru sokak köpeğine veteriner hekim Hakan Kol sahip çıktı. Hayvanın röntgenini çeken Kol, arka bacakta kırık belirlerken, yavru köpeğin kırık bacağına operasyon yaptı.

Enver Güreli Caddesi’nde yavru köpeğe otomobil çarparken, bacağı kırılan hayvan kıvranmaya başladı. Hayvanın yaralandığını gören duyarlı vatandaşlar veteriner hekim Hakan Kol’u aradı. Dakikalar içinde kaza yerine gelen araç yavru köpeği kliniğe götürdü. Köpeği muayene eden Kol, çektiği röntgen sonucu hayvanın sağ bacağında kırık belirledi. Hayvanın bacağına operasyon yapan Kol, iyileşeceğini anlatırken sürücüleri daha dikkatli olmaya çağırdı. Köpeği tedaviye alan veteriner hekim Hakan Kol, “Gelen ihbar üzerine yavru köpeğe arabanın çarptığını öğrendik. Gidip hayvanı aldık. Travma var. Arka bacakta femurda kırık var çektiğimiz röntgen sonucuna göre. Operasyona alacağız. Daha iyi olacak inşallah. Yalnız sürücülerin daha duyarlı olmalarını ve daha yavaş gitmelerini rica ediyorum” dedi.