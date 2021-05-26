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Ekonomi Balıkesir Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Balıkesir Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 13 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 14:39:00 -
Balıkesir Üniversitesi 13 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmekte. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şart.

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