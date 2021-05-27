  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taksim Camii yarın ibadete açılacak
Real Madrid'de deprem! Zidane istifa etti
Tekirdağ merkezli 3 ilde flaş operasyon
Türkiye'den Esed açıklaması!
Ekonomi Balıkesir Üniversitesi 13 akademik personel alacak
Ekonomi

Balıkesir Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 13 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:20:00 -
Balıkesir Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmekte. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şart.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ


 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'AK Trans' örgütüne AK Parti'den şok!
Gündem

'AK Trans' örgütüne AK Parti'den şok!

CHP yandaşı medya tarafından, kamuoyuna 'AK Trans' olarak servis edilen sapkınlara kötü haber, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi...
Öldürülen teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi!
Gündem

Öldürülen teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi!

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-13 Cudi-Bestler Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait çok sayıda silah v..
Suudi Arabistan Yunan Genelkurmay Başkanına madalya taktı!
Dünya

Suudi Arabistan Yunan Genelkurmay Başkanına madalya taktı!

Yunan jetleri ilk kez indi, Suudi Arabistan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı. Resmi sitelerden yayınlanan fotoğraflar, Türkiye kar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay