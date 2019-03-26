0553 313 94 23

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen’den sert açıklama

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen, “Biz ülkücüler 41 bayrak adamın torunları Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’de bu Kandil uzantılarının belediyelerimize girmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

26 Mart 2019 Salı 15:25
Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen’den sert açıklama

Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen, “Biz ülkücüler 41 bayrak adamın torunları Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’de bu Kandil uzantılarının belediyelerimize girmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.


Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Halil Görmen Alaca Mescit Cami önünde sert açıklamalarda bulundu. 8 Mayıs 1919’da Kuva-yi Milliye ateşini yakan 41 bayrak adamın torunları olarak toplandıklarını ifade eden Başkan Görmen, “Bu kutlu mekanda bulunmamızın nedeni, zillet ittifakının yerel seçimlere PKK lekesi bulaştırmak istemesidir. Balıkesir’de yaşanan olaylar bir bela, bir veba gibi yayılmış, içimize sinmiş olmuştur. Ülkümüzü satıp FETÖ-Kandil tezgahının kucağına oturan İsmail Ok bardağı taşırmıştır. ’Mehmetçik, PKK’ya karşı silah bıraksın’ diyen, şehit cenazesinde ülkücülere ’Asıl gerilla bunlar’ diye seslenen CHP’li eski vekil Mehmet Tüm’ün yanında utanmadan bozkurt yapan İsmail Ok. ’Oylar Kürdistan’a’ diyen Edremitli ne idüğü belirsiz rantçılara, ’Kürdistan’a oy vermek CHP’ye oy demek’ diye cevap veren zillet ittifakına ses çıkartmayan İsmail Ok. Erdek’te değerlerimizle, dualarımızla, Allah’ın ayetiyle alay edilen zillet ittifakının adayına ses çıkartmayan, hatta kürsüde gülen İsmail Ok. Gömeç’te ve Burhaniye’de PKK’lıları listeye sokan İsmail Ok ve son olarak kapalı kapılar ardında, Büyükşehir kadrolarını ve yönetim koltuklarını PKK uzantılarına peşkeş çeken İsmail Ok. Alaca Mescit’ten sesleniyoruz. Biz ülkücüler 41 bayrak adamın torunları Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’de bu Kandil uzantılarının belediyelerimize girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu coğrafyayı bu zillete teslim etmeyeceğiz. Zulüm ibresini, ihanet oklarını Balıkesir’e çevirttirmeyeceğiz. Bu nedenle Ülkü Ocakları olarak bizler, bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin evlatları olarak milli bekamızı koruyacak, Cumhur İttifakı’na sonuna kadar bağlı kalacağız. Son söz, ya bu devran heba olarak ufalanıp gidecek ya da dev bir doğruluşla geleceğe uzanacaktır. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
    1. Merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın..
    2. ASAT’tan Elmalı ve Korkuteli’ne modern..
    3. Kartal Belediyesi’nden bez torba..
    4. Balkon, teras ve hobi bahçeleri 49 bin..
    5. Elektrik sektöründe 15 yılda 100..
    6. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
    7. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A..
    9. ANALİZ - Kuzey Akım 2: Yeni bir..
    10. Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret..
    11. Boşanmak isteyen eşini çocuklarının..
    12. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan..
    13. Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı..
    14. Altınbeşik Mağarası yolu yenileniyor
    15. Ziyafet Sofrası’na büyük beğeni
    16. Bursaspor'da Alanyaspor maçı..
    17. Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz..
    18. İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü..
    19. Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan..
    20. Togar: “İşçilerimizin belediyede..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız