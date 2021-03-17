1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı ve illerin risk durumu açıklandı. Haritanın 15 Mart’ta revize edilmesi gerekiyordu. Ancak kabine toplantısında yasakların bir süre daha aynı şekilde devam etmesine karar verildi. Peki, Balıkesir’de güncel vaka sayısı ne?

Balıkesir risk durumu | Balıkesir kaç korona varası var?

Balıkesir çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında. Balıkesir’de Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Ayrıca yeme içme mekanları müşteri kabul etmiyor. Söz konusu işletmeler yalnızca gel al ve paket servis hizmeti sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart’ta alınan kararların bir süre daha devam edeceğini, gerekli hallerde kısıtlamaların döneceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı ve azalışı yaşanan şehirleri açıkladı. Bakan Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi.

Balıkesir’de her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 257,60 olarak açıklandı.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon