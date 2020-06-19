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Aktüel

Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı

Örgütün "mahrem imamlarına" yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:19:34 -
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, daha önce Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinde öğrencilere "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 3 öğretmen ve bir polisin de aralarında olduğu 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis okulundaki öğrencileri örgüte kazandırmak için çalışmalar yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Sakarya, Batman ve Van'da başlatılan operasyon sürüyor.

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