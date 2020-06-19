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Balıkesir merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı

İnternette sahte ilanlar verip 103 kişiyi dolandırarak 500 bin lira topladıkları ileri sürülen 43 zanlıdan 24'ü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:46:13 -
Balıkesir merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5'i Balıkesir'de olmak üzere ülke genelinde 97 dolandırıcılık olayına karıştıkları öne sürülen 43 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ay süren teknik takip sonucu Balıkesir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Samsun, Düzce, Adana, Ağrı, Bitlis, Ardahan ve Muş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 24'ü yakalandı.

Zanlıların, internette sahte ilanlar verip 103 kişiyi dolandırarak 500 bin lira topladıkları iddia edildi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

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