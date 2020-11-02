Balıkesir fay hattı nereden geçiyor? Fay hattı sorgulama

Son deprem İzmir'de meydana geldi. İzmir'in Seferhisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde çok sayıda ilde de hissedildi. İzmir depreminin ardından fay hatlarının nereden geçtiği araştırılmaya başlandı. Peki Balıkesir fay hattı nereden geçiyor? İşte Balıkesir fay hattı sorgulama ekranı.

İzmir depreminin ardından vatandaşlar deprem fay hattı sorgulama yapmak için Maden Tetkik Arama (MTA) fay hattı haritası ile AFAD fay hattı sayfası üzerinden fay hatları sorgulanabiliyor.Uzmanlar İzmir depremi sonrası fay hatları konusunda açıklamalarda yapıyor.1000 yılda bir kırılması gereken Balıkesir-Gökçeyazı fay segmenti, 2000 yıldır kırılmamış. Her an kırılabilir.” açıklamalarından sonra Balıkesirli vatandaşlar Balıkesir’de fay hatlarının nereden geçtiğini merak ediyor.

Balıkesir fay hattı nereden geçiyor?

Balıkesir depremleri, Gelenbe Fay Zonu ile Simav Fay Zonu’nun kesişim bölgesine yakın bir yerde oldu. Büyüklükleri 0.8 ile 3.5 arasında değişen 90 deprem oldu ve olmaya devam ediyor. Depremler Gelenbe Fay Zonu’nun kuzey ucunda İkizcetepeler Barajı’nın güney- güneybatısında yoğunlaşmaktadır. Yaklaşık 25 km kuzeyinde Balıkesir Fay Zonu geçmektedir.

Balıkesir’den başlayıp Simav üzerinden Afyonkarahisar’a doğru gelen, buradan Akşehir’e giden Akşehir-Simav Fayı, Afyonkarahisar merkezine yakın Gazlıgöl Fayı ve Erkmen Fayı var. Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın