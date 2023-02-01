Balıkesir 3 milyar dolar ihracat hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ekonomi Gazetesi iş birliğinde düzenlediği “Ege İhracat Buluşmaları-Balıkesir” toplantısına Balıkesir Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. Toplantıda, 2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en çok ihracat yapan 5 firmanın ödüllendirildiği “Balıkesir İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” de yapıldı.

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi 2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında Balıkesir İhracat Şampiyonu olurken, Simtek İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Balıkesir’de en çok ihracat yapan ikinci firma ödülünün sahibi oldu. Milano Ağaç Kaplama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi zirvenin üçüncü basamağında yer alırken, D-Stil Mermer Dış Ticaret İç Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi dördüncülük, Kozaklı Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi beşincilik ödülünü aldı.

BSO Başkanı Nazmi Yarış’tan örnek ev sahipliği

“Ege İhracat Buluşmaları-Balıkesir” buluşması için Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’e giden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve beraberindeki heyete, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış gün boyunca ev sahipliği yaptı. Heyet ilk ziyaretini BSO Başkanı Nazmi Yarış’ın mihmandarlığında; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a yaptı. Ziyarette Balıkesir ile Ege İhracatçı Birlikleri arasında olası iş birlikleri görüşüldü.

İmece usulü kurulan holding ihracat şampiyonu oldu

EİB heyetinin, Balıkesir’de ikinci durağı Almanya ve Hollanda’da çalışan 3 bin 500 gurbetçinin 1968 yılında güçlerini birleştirerek kurdukları, EİB üyeleri arasında 2022 yılında Balıkesir ihracat şampiyonu olan İşbir Holding’e ait fabrikalar oldu. İşbir Holding İcra Kurulu Başkanı Metin Gültepe ve İşbir Sentetik Genel Müdür Vekili Gürsel Ötegengil’in evsahipliği yaptığı ziyarette, İşbir Holding’e ait 2 fabrika ve ARGE Merkezi ziyaret edildi.

İşbir Holding’teki ziyarette konuşan İşbir Holding İcra Kurulu Başkanı Metin Gültepe, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarında endüstriyel ambalaj malzemesi olarak kullanılan BigBag ürünü için yarım mamül iplik, kumaş üretimi yaptıklarını, İşbir Sentetik’in 1968 yılında kurulan ilk fabrikasında ise; duvardan duvara halı sektörü için halı tabanı 1. ve 2. taban kumaşları ürettiklerini dile getirdi. Gültepe, “İşbir Sentetik olarak bu ürünün Türkiye’deki ilk üreticisiyiz. İşbir Sentetik, 2022 yılında 110 milyon USD satış gerçekleştirdi. Satışlarımızın yüzde 64’ünü ihraç ettik. İşbir Sentetik olarak 2022 yılında 70 milyon USD dövizi ülkemize kazandırdık” şeklinde konuştu.

EİB heyeti, Balıkesir programı kapsamında; Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula ve Balıkesir Genç İşinsanları Derneği (BAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Bilcanlı’yı da ziyaret etti. Balıkesir Sanayi Odası’nda düzenlenen “Ege İhracat Buluşmaları-Balıkesir” buluşmasında konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir’in Ege Bölgesi yanında Marmara’ya da göz kırpan konumuyla diğer birliklerle de iş birliğini sürdürdüğünü ancak büyük oranda ihracat faaliyetlerini İzmir üzerinden gerçekleştiren bir il konumunda olduğunun altını çizdi.

Balıkesir 5 milyar dolar ihracat yapacak potansiyele sahip

“Balıkesir’in 2022 yılında 1 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla kendi rekorunu kırdığını görmek son derece mutluluk verici” diyen Vali Şıldak, “Balıkesir OSB ve Balıkesir’in dört bir yanında yeni OSB’lerin kuruluyor olması, Balıkesir’de sanayi, tarım, ticaret ve diğer alanların gelişiyor olması, yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği Marmara OSB’nin temellerinin atılıyor olması heyecan verici. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın katılımıyla burada 14 fabrikamızın temeli atılacak. Bu son derece heyecan verici bir gelişme. Tarım alanında da çok büyük hamleleri görmekteyiz. Gönen’de Türkiye’de en büyük topraksız tarımın gerçekleştirileceği, Seracılık yapılacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz 8 bin dekar alan üzerinde 2 ay gibi kısa bir sürede tescil aşamasına gelmiş durumda. Bütün bunlar Balıkesir’in sahip olduğu kapasitenin hızlı bir şekilde gün yüzüne çıkıyor olmasıdır. Bütün bunlar ihracat rakamlarına da önümüzdeki yıllarda büyük oranda tesir edecek. Bugün 1 milyar dolar olarak telaffuz edilen ihracat rakamlarının kısa sürede 2-3 milyar dolarlara geleceğini, vergi dairesi kayıtlarının ilimizde olması durumunda 5 milyar dolarlara rahatlıkla ulaşabileceğini söylemek istiyorum. Balıkesir sadece bir tarım şehri değil, sanayi, turizm ve madencilik sektörlerinde gelişen bir kent konumunda” dedi.

“Balıkesir Türkiye’yi Doyuran İl”

Balıkesir’i iki coğrafi bölgemize yayılan toprakları, iki denizimize olan kıyıları ve coğrafi işaret aldığı ya da alma çabaları süren onlarca ürünüyle mükemmel bir turizm ve gastronomi destinasyonu olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Balıkesir, binlerce yıllık tarihiyle tarih, kültür ve sanat merkezi. Gıda ürünlerinde; tam 34 farklı lezzetini coğrafi işaretle taçlandırma çabası içinde. Bazı lezzetler için coğrafi işaret alınmış, diğerlerinde de çabalar sürüyor. Özetle Balıkesir için Edremit zeytininden Ayvalık papalinasına, Susurluk ayranından Gönen pirincine, Ayvalık zeytinyağından Balıkesir kaymaklısına 10’larca lezzetle “Türkiye’yi Doyuran İl” diye konuştu. Balıkesir’in 2021 yılında 794 milyon dolar olan ihracatını yüzde 18’lik artışla, 934 milyon dolara taşıdığını aktaran Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “Balıkesir’in ithalatı ise; 613 milyon dolarda kaldı. Balıkesir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 152’ye ulaştı. Balıkesirli ihracatçılarımıza uygun bir zemin sunabildiğimiz takdirde, Cumhuriyetimiz 100. Yıldönümünde ihracatta 1 milyar dolar barajını aşacaklarına tüm kalbimle inanıyorum.”