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Yerel Balıkçının ağına takılan kütük sonu oldu
Yerel

Balıkçının ağına takılan kütük sonu oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-16 13:25:00 -
Balıkçının ağına takılan kütük sonu oldu

Sinop'ta bir balıkçı teknesinde çalışan adam, çektikleri balık ağındaki kütüğün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Akliman sahili açıklarında bir balıkçı teknesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizden arkadaşları ile birlikte balık ağı çeken Engin Çebi (56), ağa takılan kütüğün yüksekten üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çebi'nin arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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