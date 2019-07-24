Balıkçılık sektörüne 10,5 milyon euroluk yatırım

Türkiye’nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop’ta, Avrupa Birliği’nce (AB) desteklenen “Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması” Projesi kapsamında toplam maliyeti 10,5 milyon euro olan balık işleme ve paketleme tesisi kurulması için çalışma başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde bu yıl içinde ihale sürecinin başlatılarak 2022 yılında faaliyete geçirilmesi hedeflenen tesiste, ilk etapta 81 kişi istihdam edilecek. Aynı anda 3 bin ton işlenmiş balığın soğuk hava depolarında muhafaza edileceği tesisin bölge ekonomisine önemli derecede katma değer kazandırması bekleniyor.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Salim Akbaş, projenin beş yerel ortağından birinin de odaları olduğunu söyledi. Sinop’ta balıkçılık faaliyetlerin yoğun olarak yürütüldüğüne işaret eden Akbaş, özellikle balık avı sezonunda tonlarca balığın avlandığını dile getirdi.