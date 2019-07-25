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Balıkçılarda sazan bolluğu

Samsunlu balıkçılar, vatandaşların en çok sazana ilgi gösterdiğini söylediler.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
Balıkçılarda sazan bolluğu

Samsunlu balıkçılar, vatandaşların en çok sazana ilgi gösterdiğini söylediler.


Denizlerdeki av sezonun açılmasını bekleyen balık satıcıları, yaz sezonunda kültür ve baraj balıklarıyla tezgahlarını süslüyorlar. Sazan, somon, levrek, çupra, alabalık gibi yaz balıklarının satıldığı tezgahlarda bayram sonrası çeşitlerin çoğalacağı ümit ediliyor. Balıkçılar bu zamanda ise en fazla sazana rağbet olduğunu söylediler.


Vatandaşların en çok sazana ilgi gösterdiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “Balık satışları, normal seviyede seyrediyor. Kurban Bayramı’nda zaten satış yapamıyoruz. Bayramdan sonra olta balıkları da gelecek. O zaman satışlarımız daha da iyi olacak diye düşünüyoruz. Şu anda sazan, somon, levrek, çupra, alabalık gibi yaz balıkları satıyoruz. Vatandaşlar en çok sazana ilgi gösteriyor. Kiloluk sazanlar kilosu 12 liradan rağbet görüyor. 1 sazanla 3-4 kişi rahatlıkla doyabiliyor” dedi.


Kurban sonra olta balıklarının tezgahları süsleyeceğini belirten Adil Yaşar ise, “Alabalığın kilosu 23 lira, sazan 12 lira, somon 22, levrek-çupra 25 liradan kilosu satılıyor. Satışlar sezona göre normal. Kurbandan sonra tezgahlar daha da şenlenecek. Şu anda kültür balıklarının yanı sıra baraj balıkları da geliyor. En çok sazan satılıyor. Sazanlar büyük olduğu için kılçıkları da fazla olmuyor, o yüzden vatandaşlar tercih ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:27
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