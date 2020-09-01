  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkçılar "Vira bismillah" dedi tezgahlar şenlendi
Aktüel

Balıkçılar "Vira bismillah" dedi tezgahlar şenlendi

Balıkçı Recep Erdoğan: - "Geçen sezonun ilk gününden çok daha iyi bir av sezonuna başladık. Havanın soğumaya başlamasıyla balık daha da bollaşacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:37:50 -
Balıkçılar "Vira bismillah" dedi tezgahlar şenlendi

SAMSUN (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

Samsun'da av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. İstiklal Caddesi'nde balıkçılık yapan Recep Erdoğan, AA muhabirine, sezonun açılmasından dolayı yaşadıkları mutluluğunu dile getirdi.

Sezonun ilk gününün oldukça bereketli geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Yeni sezonun ilk gününde bol miktarda istavrit, palamut, mezgit ve barbunya avlandı. Geçen sezonun ilk gününden çok daha iyi bir av sezonuna başladık. Havanın soğumaya başlamasıyla balık daha da bollaşacak. Denizde balık görünüyor. Bereketli bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, ilk gün tezgahta palamudun tanesinin 10 lira, istavritin kilosunun 15 lira, mezgitin ve barbunun kilosunun ise 25 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan ve Fransa'dan flaş Türkiye kararı
Gündem

Savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan ve Fransa'dan flaş Türkiye kararı

Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini korsan girişimlerle engelleyemeyen Yunanistan ve Fransa’dan tehlikeli bir hamle geldi. İki ülke..
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı
Gündem

Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı

Sivil kıyafetle denetime çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hastanelerde incelemelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı