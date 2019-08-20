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Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Denizlerde av yasağının bitmesine kısa bir süre kala balıkçılar, limanlarda demirledikleri teknelerinde ağlarının bakımına hız verdi.

20 Ağustos 2019 Salı 10:45
Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Denizlerde av yasağının bitmesine kısa bir süre kala balıkçılar, limanlarda demirledikleri teknelerinde ağlarının bakımına hız verdi. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren balıkçılar, bereketli bir av dönemi geçireceklerini söylediler.


Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağıyla teknelerini limana çeken balıkçılar 1 Eylül’de başlayacak yeni sezon öncesi zarar gören ağlarının bakım ve onarımına hız verdi.


Tekne ve ağlarında bakımlarını sürdüren Rumeli Feneri balıkçıları, bu senenin çinakop, istavrit, hamsi açısında bereketli olacağını ancak palamut balığının daha az olacağını kaydettiler.



“Bu sene çinakop, istavrit, hamsi ağırlıklı olur”


30 senedir balıkçılık yaptığını söyleyen Kadir Dikmen, “Hazırlıklar için uğraşıyoruz. Denize çıkmak için hazırlanacağız. Bu sene denizin durumu biraz zayıf görünüyor, palamut yok. Ama tabi Allah(c.c.)’ın dediği olur. Neyin ne olacağı belli olmaz. Onun için hazırlığımızı yapmak zorundayız. Görünüme bakılırsa bu sene çinakop, istavrit, hamsi ağırlıklı olur. Tabi onunda bol tutulduğu zaman halk biraz ucuz yer. Ama biraz kıt olursa halk pahalı yer balığı. Ben 30 seneden beri bu işi yapıyorum. 1 Eylül’de Allah(c.c.) nasip ederse hayırlısıyla herkes çıkacak” diye konuştu.



“Bol olursa ucuz,az olursa pahalı yersin”


Hazırlık aşamasında ağdaki yırtık, delik ve yarmaları onardıklarını ifade eden Mustafa Kurutaş, “Tamamlanmadı hala devam ediyoruz. Sezona bir hafta kaldı. Ağları 1 haftaya yetiştirmeye çalışıyoruz. Elemanlar gelecek aybaşı onlarla da hazırlanıp inşallah açılacağız Allah(c.c.) izin verirse. Bakarsanız öyle bol palamut yok. Ne oluyor halkın yiyeceği balık pahalı duruma geliyor. Bol olursa ucuz yersin. Az olursa pahalı yersin. İstavrit ve çinakop işaretleri var. Ağdaki yırtık, delik ve yarmaları onarıyoruz. Bu sarılar mantar onları mesela donatıyoruz. Parça parça bir boy boy donatıyoruz. Onları birleştiriyoruz, ekliyoruz, delikleri yapıyoruz bin metre oluyor. Daha sonra gemimize yükleme yapıyoruz” şeklinde konuştu.



“Denizde güzel bir hamsi var”


Çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını dile getiren Bülent Girit, “Ben çocukluğumdan beri 1962 senesinden beri balıkçılık yaptım yalnız 6 sene gemilerde çalıştım. Sonra tekrar baba mesleğine döndük. Bizim hazırlıklarımız ağ tamiri yapıyoruz, tekneleri bakım tamirat yapıyoruz bunlar çalışmakla bitecek işler değil. Sezon geldi hala da uğraşıyoruz. Arkadaşlar bu sene çok iyi geçti diyorlar. Lüfer, çinakop, torik balığı için söylediler.Ekmek paramızı alacağız. Biz istavrit, çinakop ve lüfer balığına bakacağız. Ama denizde güzel bir hamsi var” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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