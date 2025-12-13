Balıkçı sezonu zararına kapattı! Hamsi bol ama kazanç yok

Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan av sezonu, hamsi açısından bereketli geçti ancak bu bolluk balıkçının cebine yansımadı. Son birkaç haftadır avcılığında yaşanan düşüş nedeniyle kilogramı 200 liraya kadar yükselen hamsinin sezonun kalan bölümünde de ağlara takılmaya devam etmesi bekleniyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, Karadeniz'de sezonun başlangıcından bu yana geçen sürede bol miktarda hamsi avcılığı yapıldığını söyledi.

Fiyatı 40 liraya düştü

Sezon içinde kilogramı 40 liraya kadar düşen hamsinin fiyat anlamında kendilerini mutsuz etse de tüketicileri mutlu ettiğini dile getiren Ünlü, "Son 3 aylık dönemde palamut hiç olmadı. Zaten palamudun olmayacağını bekliyorduk ama hamsi halen devam etmekte. Hamsi bol oldu ama para etmedi. Yani çalışarak zarar ettiğimizi söyleyebiliriz bu sezon hamsiyle ilgili." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık sektöründe arz-talep dengesinin kurulmasının önemli olduğunu ancak bu sezon hamsi özelinde bu dengenin sağlanamadığını belirten Ünlü, "Halkımız çok ucuz balık yedi bu sene. Buna sevindik açıkçası ama belli maliyetlerimiz var. Gönül isterdi ki her taraf mutlu olsun. Aynı anda yoğun oldu hamsi. Yoğun olmasıyla piyasa şişti. Piyasanın kaldıracağı bir kapasite var. Ondan fazla sevkiyat yapılırsa arz-talep meselesi. Bu da bize, balıkçılara eksi olarak yansıdı." diye konuştu.

"Diğer balık türleriyle ayakta durmamız çok zor"

Ünlü, gelecek yıl 15 Nisan'a kadar sürecek denizdeki av sezonunda hamsinin ağlara takılmaya devam edeceğini tahmin ettikleri anlatarak, şunları kaydetti:

"Hamsi devam eder diye düşünüyoruz ama palamuttan umut bitti zaten. 4 ay daha sezonumuz var. Kesin bir şey kestiremiyoruz. Tabii hava daha yeni yeni soğuyor. Bunun da artısı, eksisi oluyor. Denizde hamsi devam ederse balıkçı bir şekilde ayakta durabiliyor. Yoksa diğer balık türleriyle bu sezon ayakta durmamız çok zor."