Balıkçı ağlarına takılan 5 metrelik köpek balığı denize bırakıldı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ağlara takılan 5 metrelik boz camgöz cinsi köpek balığı, tekrar denize bırakıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ağlara takılan 5 metrelik boz camgöz cinsi köpek balığı, tekrar denize bırakıldı.

Ayvacık’ın Babakale köyü açıklarında uluslararası sularda sabah saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçı teknelerinin ağlarına takılan 5 metre uzunluğunda ve 1 tona yaklaşan ağırlığı olan camgöz cinsi köpek balığı, Ayvacık İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından ekonomik değeri olmadığı gerekçesiyle tekrar denize bırakıldı.

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