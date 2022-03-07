Balıkçı ağlarına el konuldu, sebebi şaşırttı!
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy İlçesi Karaburun Karaya çıkış noktası, Yeniköy, Akpınar, Ağaçlı, Ormanlı, Kıyıköy Sahil kenarında denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde yasadışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan toplam 8 bin metre monofilament (misina) kalkan ağına el konuldu.
El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi üzere yediemine kaldırılırken 4 kişiye toplam 13 bin 814 lira idari para cezası uygulandı.